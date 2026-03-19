Carburanti taglio di 20 centesimi sulle accise per benzina e diesel | ecco cosa cambia

Il governo ha deciso di ridurre temporaneamente di 20 centesimi al litro le accise su benzina e diesel, con un intervento che durerà 20 giorni. La misura mira a contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti e sarà valida in tutta Italia. L’annuncio è stato dato oggi, e la riduzione entrerà in vigore da subito.

Roma, 19 marzo 2026 – Il governo prova a frenare il caro carburanti con un intervento immediato: per 20 giorni scende di 20 centesimi al litro l’accisa su benzina e gasolio. Il decreto porta infatti entrambe le aliquote a 472,90 euro ogni 1.000 litri, rispetto al livello precedente di 672,90 euro ogni 1.000 litri. In pratica, il cuore della misura è questo: meno 20 centesimi al litro di accisa su benzina e diesel. È il dato più importante del provvedimento, perché incide direttamente sul prezzo dei carburanti, anche se il calo finale alla pompa può variare in base all’IVA e all’andamento del mercato. Il taglio resta in vigore per 20 giorni a partire dall’entrata in vigore del decreto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Carburanti, il taglio dele accise in vigore da oggi. Iter immediato, riduzione di 25 centesimi scatta subito #ANSAmotori #ANSA x.com