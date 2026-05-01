La fonderia Edim, appartenente al gruppo Bosch, sarà trasferita a Tecnomeccanica, azienda con sede in Piemonte. Tecnomeccanica si occupa di pressofusione, con un focus particolare sui settori automotive e illuminazione. La decisione di cedere Edim arriva dopo una valutazione delle attività e delle strategie aziendali, senza che siano stati resi pubblici dettagli sul valore della transazione o sulle tempistiche.

Edim verrà ceduta a Tecnomeccanica, azienda piemontese specializzata nella pressofusione per automotive e illuminazione. La firma non c’è ancora, ma è una pura formalità. Bosch che cede la storica fonderia brianzola ha già confermato l’affare ai sindacati. A Villasanta si concentra il cuore produttivo del settore: 131 lavoratori su un totale di 178, gli altri 47 sono a Quero, nel Bellunese. L’annuncio del passaggio segna un cambio di scenario dopo mesi di incertezza, tra cassa integrazione straordinaria, contrazione dei volumi e prospettive ancora da definire. Subentra una realtà in espansione con l’obiettivo dichiarato di rilanciare e riorganizzare entrambi gli stabilimenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Svolta Edim, la fonderia della Bosch ceduta a Tecnomeccanica

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