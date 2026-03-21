La crisi della Edim di Villasanta | spuntano tre compratori Bosch vicina alla cessione

A Villasanta, la crisi della Edim ha portato alla sospensione della produzione e alla cassa integrazione da Pasqua. Tre potenziali acquirenti si sono fatti avanti, e tra questi uno ha dichiarato che le trattative sono in uno stadio avanzato. La situazione coinvolge l’azienda, il mercato locale e le trattative di vendita in corso. La Bosch si avvicina alla possibile cessione di alcune sue divisioni.

Villasanta (Monza e Brianza) – Cassa e fermo produttivo da Pasqua, ma spuntano tre compratori, con uno “le trattative sono in stato avanzato”. Bosch è vicina alla cessione di Edim, la storica fonderia di Villasanta in acque burrascose da un anno e mezzo, da quando cioè il colosso tedesco ha deciso di concentrarsi su altri business e l’ha rimessa sul mercato. Ora, però, prende forma un piano di salvataggio, ma il tempo stringe: il 5 maggio scadrà la procedura negoziata della crisi e serve una nuova proprietà. I posti in biblico sono 137 in Brianza e una quarantina a Setteville, nel Bellunese, polo veneto del marchio al servizio dell’automotive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crisi della Edim di Villasanta: spuntano tre compratori, Bosch vicina alla cessione Articoli correlati Villasanta, alla Edim nuova cassa integrazione fino a maggio. Ma è corsa contro il tempo per trovare un compratoreVillasanta (Monza e Brianza) – A ottobre l’audizione in Regione, ora il rinnovo fino a maggio della cassa integrazione straordinaria in scadenza a... Caso Aeffe sul tavolo del ministero. Spuntano compratori all’orizzonte: "Possibile stop ai licenziamenti"Diverse manifestazioni di interesse, altre in arrivo nelle prossime settimane e la priorità dichiarata a chi garantirà il mantenimento dell’intero... Una raccolta di contenuti su La crisi della Edim di Villasanta... Discussioni sull' argomento Edim Bosh in crisi, nessuna prospettiva per il futuro. I sindacati: Quadro tragico, senza acquirenti in pericolo i posti di lavoro; Sindacati, 'alla Edim Bosch massiccio uso della Cigs con fermata produttiva'. Sindacati, 'alla Edim Bosch massiccio uso della Cigs con fermata produttiva'I circa 50 lavoratori dell'impianto Edim Bosch di Setteville (Belluno) saranno coinvolti in un un massiccio e forte utilizzo della Cassa integrazione straordinaria che comporterà una lunga fermata pr ... ansa.it Edim Bosch, fino a maggio la proroga della cassa integrazione straordinariaGli occhi sono ora puntati su Roma: si attende a breve la convocazione ufficiale da parte del Ministero del Lavoro. Un passaggio formale, ma decisivo, per ratificare l'ammortizzatore sociale che dovrà ... ilgazzettino.it