Montevarchi ceduta la rete di distribuzione del metano al futuro gestore
Il Consiglio comunale di Montevarchi ha approvato, sulla base di due delibere della Giunta comunale del 2024, la cessione della rete di distribuzione del metano al nuovo gestore. La decisione è stata presa in seguito a una gara d’ambito svolta nella provincia di Arezzo, alla quale ha partecipato anche il comune stesso. La cessione riguarda la gestione della rete di distribuzione del gas naturale.
Chiassai Martini: “Avremo 13 km di maggiore estensione per garantire a tutti i montevarchini gli stessi diritti. Seguita la linea degli altri comuni del Valdarno” "Il Consiglio comunale di Montevarchi, a seguito di due delibere della Giunta comunale risalenti al 2024 - affermano il sindaco Chiassai Martini e il vicensindaco Bucciarelli - ha scelto di cedere la rete di distribuzione del metano al futuro gestore a seguito della gara d’ambito aretino per l’affidamento a un nuovo concessionario e ha richiesto l’estensione della rete a tutte le frazioni e i quartieri che ancora sono sprovvisti del servizio di distribuzione del gas naturale. Si... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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