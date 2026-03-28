Il Consiglio comunale di Montevarchi ha approvato, sulla base di due delibere della Giunta comunale del 2024, la cessione della rete di distribuzione del metano al nuovo gestore. La decisione è stata presa in seguito a una gara d’ambito svolta nella provincia di Arezzo, alla quale ha partecipato anche il comune stesso. La cessione riguarda la gestione della rete di distribuzione del gas naturale.

Chiassai Martini: “Avremo 13 km di maggiore estensione per garantire a tutti i montevarchini gli stessi diritti. Seguita la linea degli altri comuni del Valdarno” "Il Consiglio comunale di Montevarchi, a seguito di due delibere della Giunta comunale risalenti al 2024 - affermano il sindaco Chiassai Martini e il vicensindaco Bucciarelli - ha scelto di cedere la rete di distribuzione del metano al futuro gestore a seguito della gara d’ambito aretino per l’affidamento a un nuovo concessionario e ha richiesto l’estensione della rete a tutte le frazioni e i quartieri che ancora sono sprovvisti del servizio di distribuzione del gas naturale. Si... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Montevarchi, ceduta la rete di distribuzione del metano al futuro gestore

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