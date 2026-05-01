Svegliati dal clacson delle auto | Uscite di casa presto Incendio sul Faeta il dramma dei cittadini di Asciano

Al sorgere del sole, il rumore dei clacson si diffonde tra le strade, mentre alcuni cittadini si preparano a uscire di casa. Sull’Appennino locale si è sviluppato un incendio che coinvolge una zona montuosa, provocando l’evacuazione di alcune abitazioni. Le fiamme stanno ancora bruciando e le squadre di soccorso sono sul campo per cercare di contenere il fuoco. La situazione è ancora in evoluzione e non si conoscono i danni definitivi.

San Giuliano Terme, 1 maggio 2026 - Una ferita nella valle. Tra le fiamme ancora vive e non ancora sotto controllo, la valle di Asciano, nel versante pisano del Monte Faeta, restituisce già, nei momenti in cui il fumo si dirada, le conseguenze dell’incendio che sta colpendo duramente la comunità di San Giuliano Terme. Una serie di filari di alberi neri e il verde, che una volta caratterizzava la cartolina di questa valle, sembra già un lontano ricordo. È un colpo al cuore per i sangiulianesi e in particolare per gli ascianesi, orgogliosi del monte che li ha visti crescere e attraversare quei sentieri fin da piccoli. Rogo spinto dalle fiamme minaccia frazione di San Giuliano Terme, nel Pisano L’origine colposa del rogo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Svegliati dal clacson delle auto: “Uscite di casa, presto”. Incendio sul Faeta, il dramma dei cittadini di Asciano Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 250 ettari in fumoE' complicata la situazione sul Monte Faeta dove le fiamme, divampate nel pomeriggio di martedì 28 aprile nel versante lucchese, si sono espanse fino... Lucca, maxi incendio sul Monte Faeta, evacuate 3500 persone da Asciano, forti venti propagano fiamme sul lato pisano - VIDEOScoppiato lo scorso martedì 28 Aprile, l'incendio si è spostato dal versante lucchese a quello pisano: migliaia le persone evacuate; a Lucca sono...