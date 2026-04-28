Venerdì 1 maggio, alle 10, si è svolta a Bergamo una manifestazione organizzata da tre principali sindacati, che hanno percorso le strade partendo dalla stazione. L’evento ha riunito lavoratori e rappresentanti sindacali per chiedere maggiori tutele, salari più adeguati e diritti più solidi, soprattutto in un periodo caratterizzato dall’introduzione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. La mobilitazione ha avuto come obiettivo principale la difesa dei diritti dei lavoratori.

LA MANIFESTAZIONE. A Bergamo sfilata venerdì 1 maggio alle 10 dalla stazione. Cgil, Cisl e Uil: più tutele, salari adeguati e diritti nell’era dell’intelligenza artificiale. tradizionale sfilata per la Festa dei lavoratori. La sfilata partirà dal piazzale della stazione alle 10 per raggiungere, dopo aver percorso le vie del centro cittadino, piazza Vittorio Veneto dove ci saranno i comizi finali, con la conclusione affidata a Ivana Veronese, della segreteria nazionale Uil. I leader dei tre sindacati bergamaschi - Marco Toscano (Cgil), Francesco Corna (Cisl) e Pasquale Papaianni (Uil) - hanno presentato il programma della giornata, nella...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Primo Maggio, i sindacati rilanciano: «Lavoro dignitoso al centro»

Notizie correlate

Primo Maggio, sindacati in piazza: Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitosoIl Primo Maggio sarà dedicato al tema del “Lavoro dignitoso”, ma tra i nodi più urgenti che Cgil, Cisl e Uil porteranno in piazza Maggiore c'è la...

Primo Maggio, lavoro dignitoso al centro: sindacati sul palco al parco MarecchiaSarà Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest’anno i comizi del Primo Maggio dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Le piazze del Primo Maggio; Corteo Primo Maggio 2026 a Torino, sindacati e lavoratori in strada per un lavoro dignitoso: il percorso e il comizio in piazza Castello; Primo Maggio: il corteo dei sindacati a Parma, iniziative anche a Borgotaro e Langhirano - I dettagli del programma; Governo non attua la delega sui salari equi: cosa resta nel decreto Primo maggio.

Primo Maggio, i sindacati rilanciano: «Lavoro dignitoso al centro»A Bergamo sfilata venerdì 1 maggio alle 10 dalla stazione. Cgil, Cisl e Uil: più tutele, salari adeguati e diritti nell’era dell’intelligenza artificiale. ecodibergamo.it

Corteo Primo Maggio 2026 a Torino, sindacati e lavoratori in strada per un lavoro dignitoso: il percorso e il comizio in piazza CastelloLavoratori, pensionati e sindacati in piazza venerdì per il tradizionale corteo del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori ... torinotoday.it

Il governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di “salario giusto” Come si calcola e qual è la differenza con il salario minimo: https://fanpa.ge/6W21I - facebook.com facebook

#DanielaFumarola: «In attesa di leggere il decreto Primo Maggio nella sua versione definitiva, la Cisl esprime grande soddisfazione per gli elementi illustrati in conferenza stampa dal Governo e dalla indicazione della premier Meloni circa la volontà di render x.com