Supplenze da interpello come insegnare senza essere in graduatoria | l’ordine di priorità tra abilitati specializzati e laureati

Anche chi non è inserito nelle graduatorie di istituto o GPS, oppure chi, pur essendo iscritto, non ha ancora ricevuto proposte di incarico, può comunque insegnare nella scuola pubblica attraverso supplenze da interpello. La procedura prevede un ordine di priorità tra insegnanti abilitati, specializzati e laureati senza abilitazione, che vengono chiamati in base alla disponibilità e alle esigenze delle singole istituzioni scolastiche.

Anche chi non è inserito in nessuna graduatoria (GPS o GI) o chi, pur essendo iscritto, non ha ancora ricevuto proposte di incarico ha la possibilità di insegnare nella scuola pubblica. Questo è possibile grazie al cosiddetto Interpello, un meccanismo di reclutamento di emergenza spiegato con chiarezza dalla prof.ssa Sonia Cannas sulla sua pagina Instagram. Vediamo come funzionano queste supplenze e quali sono le regole attuali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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