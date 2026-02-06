Supplenze 2026 da interpello | ecco gli avvisi delle scuole

Le scuole stanno inviando gli avvisi per le supplenze del prossimo anno scolastico. La procedura di interpello resta confermata, secondo quanto previsto dall’OM n. 882024. Gli interpelli partiranno quando le graduatorie saranno esaurite e non ci saranno più candidati disponibili a prendere gli incarichi. I docenti interessati dovranno quindi tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali delle scuole, perché si tratta dell’ultima chance per ottenere una supplenza per il 202526.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.

