23 squadre 26 nazioni | il Giro della Sardegna 2026 esplode di stelle

Il Giro della Sardegna 2026 si prepara a partire con 23 squadre e 26 nazioni rappresentate, causando grande attesa tra gli appassionati di ciclismo. La competizione promette emozioni forti, grazie alla partecipazione di team di livello internazionale e alle sfide sui percorsi impegnativi dell’isola. Gli organizzatori confermano che il percorso attraverserà zone meno battute, offrendo agli spettatori scorci unici e momenti di grande spettacolo. La corsa si avvicina, portando entusiasmo tra i fan locali e globali.

Il Giro della Sardegna 2026 si appresta a partire con un cast di tutto rispetto: 23 squadre pronte a sfidarsi sulle strade dell'isola, con un palcoscenico che promette spettacolo e competizione di alto livello.. La competizione, inserita nel circuito della Coppa Italia delle Regioni e valida per l'assegnazione della maglia blu Unioncamere, si preannuncia come un evento capace di coniugare agonismo e valorizzazione del territorio sardo. La partenza è fissata per mercoledì 25 febbraio a Castelsardo, con un percorso che si snoderà per cinque tappe fino al traguardo finale di Olbia il 1° marzo. Tra i protagonisti attesi, nomi di spicco del ciclismo mondiale come Filippo Zana della Soudal Quick-Step, Gianmarco Garofoli, Fausto Masnada, Jonathan Caicedo e Iván Ramiro Sosa.