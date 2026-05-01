Superbike oggi GP Ungheria 2026 | orari prove libere tv programma streaming

Oggi si svolge il GP Ungheria 2026 di Superbike, segnando il ritorno delle gare ufficiali del Mondiale dopo la pausa. Sono in programma le prove libere, con orari comunicati, e si potranno seguire in diretta televisiva e streaming. La manifestazione si svolge nel giorno della festa del primo maggio, con il circuito che accoglie i piloti di tutto il mondo.

Nella giornata odierna, la festa del primo maggio, tornerà ufficialmente in scena il Mondiale superbike 2026. Dopo il Gran Premio di Olanda si parte per il Gran Premio di Ungheria, quarta tappa della stagione. Si inizierà con un venerdì subito di grande importanza per capire quale pilota o moto approccerà nel migliore dei modi al tortuoso tracciato di Balaton Park. Ci attende un nuovo weekend che sarà dominato da una sola ed unica domanda: “Proseguirà il dominio incontrastato di Nicolò Bulega?” Il pilota del team Ducati per il momento ha fatto 9 su 9 in fatto di vittorie di manche e non ha la minima intenzione di fermarsi. Dopo 9 successi in altrettante uscite, il pilota classe 1999 è pronto a fare la storia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming Notizie correlate Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari prove libere, tv, programma, streamingOggi, venerdì 27 marzo, prima giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari prove libere, tv, programma, streamingComincia oggi con le prove libere del venerdì il weekend del Gran Premio d’Olanda 2026, valevole come terzo round stagionale del Mondiale Superbike. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming; WSBK, Superbike Balaton: gli orari in tv su Sky, TV8 e Now; SBK 2026. Gran Premio di Ungheria. Gli ORARI TV del GP a Balaton Park. Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari prove libere, tv, programma, streamingNella giornata odierna, la festa del primo maggio, tornerà ufficialmente in scena il Mondiale superbike 2026. Dopo il Gran Premio di Olanda si parte per ... oasport.it Superbike, GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streamingTorna in scena il Mondiale superbike 2026 che prosegue in questo avvio di stagione ricco di appuntamenti. Dopo il Gran Premio di Olanda di Assen, infatti, ... oasport.it Nei test di oggi a Jerez, il team Prima Pramac Yamaha ha concentrato il proprio lavoro su elettronica e assetto. Razgatlioglu: “Devo smettere di guidare come in Superbike” - facebook.com facebook