Superbike Nicolò Bulega svetta anche nella FP2 di Assen davanti a Baldassarri 4° Petrucci

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda di Superbike, Nicolò Bulega si è mantenuto in prima posizione, precedendo il collega Baldassarri. Nella classifica combinata, Bulega si è confermato al vertice, mentre Petrucci si è posizionato in quarta posizione. La gara si svolgerà nel fine settimana e rappresenta il terzo appuntamento del campionato mondiale di quest’anno.

Nicolò Bulega si conferma e chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sullo splendido scenario di Assen, la cosiddetta “Università della moto” il leader della classifica generale ha nuovamente fatto il vuoto, ribadendo a tutti che la sua intenzione è chiara, ovvero centrare la terza tripletta consecutiva in questo avvio di campionato. Nicolò Bulega (Ducati) ha fatto segnare un ottimo 1:33.687 con un margine di vantaggio di 276 millesimi su Lorenzo Baldassarri (Ducati), quindi terzo crono per lo spagnolo Iker Lecuona (Ducati) a 330. Quarto tempo per...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega svetta anche nella FP2 di Assen davanti a Baldassarri. 4° Petrucci Notizie correlate Superbike, Nicolò Bulega domina la FP1 del GP d’Olanda. Buon tempo per BaldassarriNicolò Bulega, senza particolari sorprese, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, terzo appuntamento del... Superbike Australia: Bulega vince gara-1 davanti a Montella e BaldassarriPronostico rispettato nella prima giornata di gare del Mondiale Superbike 2026 in Australia. Aggiornamenti e dibattiti Superbike, Nicolò Bulega domina la FP1 del GP d’Olanda. Buon tempo per BaldassarriNicolò Bulega, senza particolari sorprese, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda, terzo appuntamento del ... oasport.it LIVE FP2 Superbike Assen: la diretta minuto per minutoRiparte la caccia a Bulega nel secondo turno di prove di questo fine settimana in Olanda, cominciato con delle FP1 che hanno visto l’emiliano leader di un poker Ducati ... gpone.com