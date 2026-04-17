Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, Nicolò Bulega si è posizionato al primo posto, completando il miglior tempo. La sessione si è svolta senza particolari imprevisti e ha visto anche buoni riscontri per il pilota italiano Baldassarri, che ha ottenuto un buon risultato. La classifica della FP1 conferma la competitività di Bulega in vista delle qualifiche e delle altre fasi del weekend.

Nicolò Bulega, senza particolari sorprese, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sullo splendido scenario di Assen, la cosiddetta “Università della moto” il pilota del team Ducati ha iniziato con il piede giusto anche il fine settimana olandese, nel quale proverà a chiudere una nuova tripletta dopo Australia e Portimao. Nicolò Bulega (Ducati) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:33.952 con 256 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Iker Lecuona (Ducati) mentre è terzo il britannico Sam Lowes (Ducati) a 476. Come si può vedere, i distacchi sono importanti e valicano il mezzo secondo già con la quarta posizione di Lorenzo Baldassarri (Ducati) che, infatti, chiude a 575 millesimi dalla vetta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega domina la FP1 del GP d’Olanda. Buon tempo per Baldassarri

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