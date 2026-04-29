Il giallo delle suore austriache fuggite dall’ospizio | Sono scomparse ma pubblicano un video all’udienza del Papa
Tre suore del convento di Goldstein, in Austria, sono scomparse dall’ospizio in cui risiedevano. Nonostante la loro assenza, sono state viste partecipare all’udienza del Papa a Roma, come mostrato in un video pubblicato su Instagram. La vicenda ha attirato l’attenzione e sollevato interrogativi sulla loro sparizione. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulle circostanze o le motivazioni dietro questa fuga improvvisa.
Le tre suore austriache del convento di Goldstein fuggite dall’ospizio oggi hanno partecipato all’udienza del Papa a Roma, come si vede in un video su Instagram. Sarebbero partite senza avvisare i superiori che le avevano date per scomparse.🔗 Leggi su Fanpage.it
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