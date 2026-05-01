Un video mostra l'aggressione di una suora francese di 48 anni avvenuta lo scorso martedì sul monte Sion, vicino al Cenacolo, nel centro di Gerusalemme. La donna, ricercatrice alla Scuola biblica e archeologica francese di Gerusalemme, è stata colpita in pieno giorno. Le immagini riprendono i momenti dell’attacco e sono state diffuse nelle ultime ore.

È stato diffuso il video dell’ aggressione a una suora francese di 48 anni, ricercatrice alla Scuola biblica e archeologica francese di Gerusalemme (EBAF), avvenuta lo scorso martedì sul monte Sion, non lontano dal Cenacolo. La donna di 48anni ha subìto un agguato da parte di un uomo, un israeliano di 36anni, che l’ha prima buttata a terra con forza e poi presa a calci. A fermare la brutale aggressione è stato un turista intervenuto dopo pochi attimi. La religiosa è stata ferita al volto e ricoverata in ospedale: l’aggressore è stato arrestato mercoledì, come fatto sapere anche dal ministro degli Esteri israeliano che ha parlato di atto “vergognoso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Suora francese aggredita a Gerusalemme, le immagini dell’agguato in pieno giorno sul mone Sion – Video

Notizie correlate

Suora aggredita a Gerusalemme, l’attacco e l’arresto del sospetto(Adnkronos) – Aggressione contro una suora francese a Gerusalemme, sul Monte Sion, martedì scorso.

Gerusalemme, ricercatrice francese aggredita: arrestato il sospettato? Cosa sapere Uomo di 36 anni arrestato a Gerusalemme dopo l'aggressione a una ricercatrice francese.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Suora aggredita a Gerusalemme, sintomo del sionismo radicale; Gerusalemme, suora spinta a terra e presa a calci: arrestato il presunto assalitore; Israele, suora aggredita a Gerusalemme: probabile attacco ad opera di un colono. Arrestato il responsabile; RaiNews. . La polizia israeliana ha diffuso un video di sorveglianza che mostra una suora francese di 48 anni spinta a terra e presa a calci a Gerusalemme Ovest, episodio che riaccende le preoccupazioni per la sicurezza dei cristiani nel Paese. La donna, ric.

Il video di un uomo israeliano che aggredisce una suora a GerusalemmeUna suora francese è stata aggredita in pieno giorno da un uomo nella zona est di Gerusalemme, all’interno della cosiddetta Città Vecchia, mentre stava passeggiando vicino al Cenacolo, luogo considera ... ilpost.it

Suora francese aggredita in pieno giorno a Gerusalemme da un israeliano: il videoUna suora di 48 anni, ricercatrice nella Scuola francese di ricerca biblica e archeologica di Gerusalemme, è stata aggredita negli ultimi giorni vicino all'area della Tomba di Re Davide, sul Monte Sio ... msn.com

Un uomo ha aggredito una suora francese in pieno giorno sul Monte Sion a Gerusalemme, martedì 28 aprile, a poca distanza dal Cenacolo. Nel filmato, l'aggressore corre alle spalle della suora e la spinge a terra. Si allontana, poi ritorna mentre lei è ancora a x.com

RaiNews. . La polizia israeliana ha diffuso un video di sorveglianza che mostra una suora francese di 48 anni spinta a terra e presa a calci a Gerusalemme Ovest, episodio che riaccende le preoccupazioni per la sicurezza dei cristiani nel Paese. La donna, ric - facebook.com facebook