Suora aggredita a Gerusalemme l’attacco e l’arresto del sospetto

Da webmagazine24.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì scorso, una suora francese è stata aggredita sul Monte Sion a Gerusalemme. La polizia israeliana ha diffuso immagini che mostrano il momento dell'attacco e successivamente hanno arrestato un sospetto legato all'incidente. L'episodio si è verificato in un'area frequentata da fedeli e visitatori, senza ulteriori dettagli al momento disponibili.

(Adnkronos) – Aggressione contro una suora francese a Gerusalemme, sul Monte Sion, martedì scorso. Nelle immagini diffuse dalla polizia israeliana e rilanciate da Channel 12, il momento dell'attacco alla religiosa. Nel video, la suora viene gettata a terra da un uomo che la raggiunge correndo per poi sferrarle un un calcio. In seguito alla segnalazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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