Suora aggredita a Gerusalemme l’attacco e l’arresto del sospetto

Martedì scorso, una suora francese è stata aggredita sul Monte Sion a Gerusalemme. La polizia israeliana ha diffuso immagini che mostrano il momento dell'attacco e successivamente hanno arrestato un sospetto legato all'incidente. L'episodio si è verificato in un'area frequentata da fedeli e visitatori, senza ulteriori dettagli al momento disponibili.

(Adnkronos) – Aggressione contro una suora francese a Gerusalemme, sul Monte Sion, martedì scorso. Nelle immagini diffuse dalla polizia israeliana e rilanciate da Channel 12, il momento dell'attacco alla religiosa. Nel video, la suora viene gettata a terra da un uomo che la raggiunge correndo per poi sferrarle un un calcio. In seguito alla segnalazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate A Gerusalemme cresce la paura per attacco Iran nei giorni del RamadanUn possibile attacco americano a Teheran e la prevedibile reazione degli ayatollah contro lo Stato ebraico fa innalzare il livello di allerta anche... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Suora aggredita a Gerusalemme, sintomo del sionismo radicale; Israele, suora aggredita a Gerusalemme: probabile attacco ad opera di un colono. Arrestato il responsabile; Gerusalemme, suora spinta a terra e presa a calci: arrestato il presunto assalitore; Suora aggredita a Gerusalemme, in un video le immagini. Suora francese aggredita in pieno giorno a Gerusalemme da un israeliano: il videoUna suora di 48 anni, ricercatrice nella Scuola francese di ricerca biblica e archeologica di Gerusalemme, è stata aggredita negli ultimi giorni vicino all'area della Tomba di Re Davide, sul Monte Sio ... msn.com Il video di un uomo israeliano che aggredisce una suora a GerusalemmeUna suora francese è stata aggredita in pieno giorno da un uomo nella zona est di Gerusalemme, all’interno della cosiddetta Città Vecchia, mentre stava passeggiando vicino al Cenacolo, luogo considera ... ilpost.it RT @ultimoranet: Una suora cattolica francese di 48 anni è stata aggredita nella Città Vecchia di Gerusalemme da un 36enne israeliano, che… x.com Nel filmato, l'aggressore corre alle spalle della suora e la spinge a terra. Si allontana, poi ritorna mentre lei è ancora a terra e la prende a calci - facebook.com facebook