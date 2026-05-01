Gerusalemme ricercatrice francese aggredita | arrestato il sospettato

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gerusalemme, un uomo di 36 anni è stato arrestato in seguito a un'aggressione che ha coinvolto una ricercatrice francese. La donna è stata presa di mira in una zona pubblica, e le autorità hanno immediatamente avviato le indagini. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'aggressione o sulle motivazioni del sospettato. La polizia sta continuando a lavorare per chiarire i fatti.

? Cosa sapere Uomo di 36 anni arrestato a Gerusalemme dopo l'aggressione a una ricercatrice francese.. La polizia indaga sul movente razzista dell'attacco avvenuto sul Monte Sion.. Martedì scorso, nei pressi dell’area della Tomba di Re Davide sul Monte Sion a Gerusalemme, un uomo di 36 anni ha aggredito una ricercatrice francese di 48 anni appartenente alla Scuola francese di ricerca biblica e archeologica. La polizia israeliana ha confermato il fermo del trentaseienne, identificando i possibili moventi razzisti dietro l’atto violento contro la religiosa, mentre le autorità locali hanno dichiarato estrema serietà verso ogni attacco diretto ai membri del clero.🔗 Leggi su Ameve.eu

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