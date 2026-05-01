Gerusalemme ricercatrice francese aggredita | arrestato il sospettato

A Gerusalemme, un uomo di 36 anni è stato arrestato in seguito a un'aggressione che ha coinvolto una ricercatrice francese. La donna è stata presa di mira in una zona pubblica, e le autorità hanno immediatamente avviato le indagini. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'aggressione o sulle motivazioni del sospettato. La polizia sta continuando a lavorare per chiarire i fatti.

? Cosa sapere Uomo di 36 anni arrestato a Gerusalemme dopo l'aggressione a una ricercatrice francese.. La polizia indaga sul movente razzista dell'attacco avvenuto sul Monte Sion.. Martedì scorso, nei pressi dell’area della Tomba di Re Davide sul Monte Sion a Gerusalemme, un uomo di 36 anni ha aggredito una ricercatrice francese di 48 anni appartenente alla Scuola francese di ricerca biblica e archeologica. La polizia israeliana ha confermato il fermo del trentaseienne, identificando i possibili moventi razzisti dietro l’atto violento contro la religiosa, mentre le autorità locali hanno dichiarato estrema serietà verso ogni attacco diretto ai membri del clero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gerusalemme, ricercatrice francese aggredita: arrestato il sospettato Notizie correlate Suora aggredita a Gerusalemme, l’attacco e l’arresto del sospetto(Adnkronos) – Aggressione contro una suora francese a Gerusalemme, sul Monte Sion, martedì scorso. Due ebrei ortodossi accoltellati e feriti in una sinagoga a Londra: arrestato un sospettatoDue ebrei ortodossi sono stati accoltellati oggi fuori da una sinagoga a Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Suora aggredita a Gerusalemme, in un video le immagini; Gerusalemme, suora spinta a terra e presa a calci: arrestato il presunto assalitore. Suora francese aggredita in pieno giorno a Gerusalemme da un israeliano: il videoUna suora di 48 anni, ricercatrice nella Scuola francese di ricerca biblica e archeologica di Gerusalemme, è stata aggredita negli ultimi giorni vicino all'area della Tomba di Re Davide, sul Monte Sio ... msn.com Gerusalemme, colono aggredisce una suora nella Città VecchiaUna suora francese è stata violentemente aggredita da un colono israeliano nella Città Vecchia di Gerusalemme, riportando ferite tali da richiedere il ricovero in ospedale ... video.corriere.it Un uomo ha aggredito una suora francese in pieno giorno sul Monte Sion a Gerusalemme, martedì 28 aprile, a poca distanza dal Cenacolo. Nel filmato, l'aggressore corre alle spalle della suora e la spinge a terra. Si allontana, poi ritorna mentre lei è ancora a x.com Le offerte raccolte saranno consegnate al Patriarcato di Gerusalemme, destinate a sostenere la presenza dei cristiani in Terra Santa e in Medio Oriente #vitaecclesiale #diocesiimola - facebook.com facebook