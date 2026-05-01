Orribile aggressione a una suora spinta a terra e picchiata | il video da brividi

Da thesocialpost.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una suora cattolica di 48 anni è stata spinta a terra e picchiata in pieno centro storico a Gerusalemme. L’episodio è stato ripreso da un video che mostra l’aggressione, avvenuta nella zona di maggiore frequentazione turistica e religiosa. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza dell’area, già soggetta a tensioni e conflitti tra diverse comunità. Nessuna informazione è stata rivelata sulla dinamica dell’attacco o sulle eventuali motivazioni.

Una suora cattolica francese di 48 anni è stata vittima di una violenta aggressione nella Città Vecchia di Gerusalemme, un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nell’area e sulle tensioni che attraversano la zona. La donna sarebbe stata improvvisamente avvicinata da un uomo che, senza apparente motivo, l’ha spinta a terra per poi colpirla ripetutamente, provocandole diverse ferite al volto. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato e ha portato all’arresto dell’aggressore, un cittadino israeliano di 36 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la religiosa si trovava nella zona storica della città quando è stata sorpresa dall’attacco.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

orribile aggressione a una suora spinta a terra e picchiata il video da brividi
© Thesocialpost.it - Orribile aggressione a una suora, spinta a terra e picchiata: il video da brividi

Notizie correlate

Abbiategrasso, 14enne picchiata da coetanee, presa per i capelli e gettata a terra, branco filma e fa il tifo - VIDEOLa 14enne è stata presa per i capelli e gettata per terra, poi presa a sberle e pugni.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: RaiNews. . Tra le tante manifestazioni pacifiche ci sono stati però alcuni gravissimi episodi di violenza. A Roma, nell'area di Parco Schuster, una coppia di coniugi, entrambi iscritti all'Anpi e riconoscibili dal fazzoletto rosso, è stata bersaglio di un'aggressione p; Un brutto 25 aprile, da Roma a Torino da Perugia a Bologna insulti, botte e minacce a chi ha una bandiera ucraina. Cacciata la Brigata Ebraica: Siete saponette mancate; La versione di Trump sull’attentato: L’aspirante killer? È un anticristiano; Lucia Tognela sbranata a Trivigno, il 30 aprile i funerali. L’autopsia conferma: Nessun malore prima dell'aggressione.

orribile aggressione a unaLucia Tognela sbranata a Trivigno, il 30 aprile i funerali. L’autopsia conferma: Nessun malore prima dell'aggressioneLe esequie si terranno a Bianzone, a una settimana esatta dalla tragedia delle Banchelle dove la 59enne si era recata per una camminata. Possibile, ma non ancora confermato, sia colpa di uno o più dog ... msn.com

orribile aggressione a unaLucia Tognela uccisa dal branco a Trivigno, l’autopsia dà le prime certezze: Sbranata da animaliI primi punti fermi sulla tragedia alle Banchelle: Fatale lo choc emorragico. Esclusa l’ipotesi del malore, da appurare se l’attacco sia dei dogo sequestrati. Il legale dei familiari della donna: V ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.