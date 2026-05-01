Una suora cattolica di 48 anni è stata spinta a terra e picchiata in pieno centro storico a Gerusalemme. L’episodio è stato ripreso da un video che mostra l’aggressione, avvenuta nella zona di maggiore frequentazione turistica e religiosa. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza dell’area, già soggetta a tensioni e conflitti tra diverse comunità. Nessuna informazione è stata rivelata sulla dinamica dell’attacco o sulle eventuali motivazioni.

Una suora cattolica francese di 48 anni è stata vittima di una violenta aggressione nella Città Vecchia di Gerusalemme, un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nell’area e sulle tensioni che attraversano la zona. La donna sarebbe stata improvvisamente avvicinata da un uomo che, senza apparente motivo, l’ha spinta a terra per poi colpirla ripetutamente, provocandole diverse ferite al volto. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato e ha portato all’arresto dell’aggressore, un cittadino israeliano di 36 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la religiosa si trovava nella zona storica della città quando è stata sorpresa dall’attacco.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orribile aggressione a una suora, spinta a terra e picchiata: il video da brividi

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