Una donna francese di 48 anni, suora, è stata aggredita in pieno giorno sul Monte Sion a Gerusalemme. Secondo quanto riferito, l’aggressore l’ha spinta a terra e le ha rivolto calci prima di allontanarsi. L’episodio è stato denunciato alle autorità locali, che stanno conducendo le indagini per identificare e fermare il responsabile. La vittima non ha riportato ferite gravi.

Per l’aggressione di una suora a Gerusalemme, la polizia israeliana ha arrestato un uomo di 36 anni con l’accusa di aggressione a sfondo razziale. La religiosa di 48 anni di nazionalità francese è stata scaraventata a terra e presa a calci nel cuore di Gerusalemme Est, sul Monte Sion. L’incidente, catturato dalle telecamere di sorveglianza, è l’ultimo di una serie di attacchi contro i cristiani da parte di ebrei integralisti. Suora aggredita, il video La suora è stata aggredita nel tardo pomeriggio di martedì 28 aprile nei pressi del Cenacolo. Il filmato di videosorveglianza mostra la religiosa, una ricercatrice della Scuola Biblica e Archeologica Francese, mentre cammina.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Suora aggredita a Gerusalemme, la spinge a terra e la prende a calci sul Monte Sion in pieno giorno

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