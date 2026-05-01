Una nuova dichiarazione dall’Argentina riguarda il futuro di Paulo Dybala, il cui nome resta al centro delle discussioni di calciomercato. La suocera del giocatore ha affermato che la Roma è la sua prima scelta, ma ha anche menzionato l’esistenza di una promessa. La situazione di Dybala, 21 anni, continua a essere sotto osservazione sia in Italia che in Argentina.

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere uno dei temi più caldi di calciomercato sia in casa Roma che in Argentina. Ormai da mesi, i tifosi del Boca Juniors sognano l’arrivo della Joya al Buneos Aires, ma dopo l’annuncio di ieri di ESPN su un accordo, i sostenitori Xeneizes hanno subito una minima doccia gelata nelle ultime ore. Intervenuta durante il programma “Urbana Play”, la suocera del numero 21 giallorosso, Catherine Fulop ha fatto chiarezza sulla situazione di suo genero. “Deve realizzare un sogno per suo padre, che è quello di giocare al Boca. È soprattutto per via di suo padre, che gliel’ha inculcato. Lui ama la Roma, ama la squadra e credo che Roma lo ami moltissimo e questa sarebbe la sua prima opzione“.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Suocera Dybala: “La Roma è la sua prima scelta, ma c’è una promessa”

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