Oriana Sabatini e Paulo Dybala genitori è nata la prima figlia in Italia | la scelta della neo mamma

Oriana Sabatini e Paulo Dybala sono diventati genitori per la prima volta: il 2 marzo è nata la loro prima figlia in Italia. La coppia ha annunciato la nascita attraverso i propri canali social, condividendo la notizia con i follower. La neo mamma ha scelto di condividere la sua esperienza e l’arrivo del bambino con un messaggio pubblico. La famiglia ora si arricchisce di una nuova vita.

Oriana Sabatini e Paulo Dybala sono diventati genitori per la prima volta. Oggi, 2 marzo, l'infleuncer e il calciatore hanno accolto la loro prima figlia. Il nome non è ancora stato svelato e il parto è avvenuto in Italia, così come era stato deciso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Oriana Sabatini incinta: “Mentirei se dicessi che sto bene. Nostra figlia nascerà in Italia, così Dybala ci sarà”Oriana Sabatini è ormai incinta all'ottavo mese e presto, con il marito Paulo Dybala, accoglierà la prima figlia.

Dybala è diventato papà: nelle scorse ore è nata la figlia dell’ex Juventus: come sta la bambina e OrianaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Contenuti utili per approfondire Oriana Sabatini.

Temi più discussi: Oriana Sabatini, le foto con il pancione e Paulo Dybala; Dybala e Oriana Sabatini pronti alla nascita della prima figlia: gli ultimi tenerissimi scatti e il dettaglio su come sarà il parto; Oriana, conto alla rovescia Quando arriverà la cicogna; Dybala e Oriana Sabatini, la dolce attesa sui social: meno di un mese alla nascita.

Dybala e Oriana Sabatini, il giorno più bello: nata la figlia con qualche giorno di anticipo all'ospedale GemelliLa Joya più bella: Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono diventati genitori. Con qualche giorno di anticipo la modella argentina ha dato alla luce una bimba. Il parto, previsto ... corriereadriatico.it

Dybala e Oriana Sabatini pronti alla nascita della prima figlia: gli ultimi tenerissimi scatti e il dettaglio su come sarà il partoUna clessidra e un cuore. Paulo Dybala e Oriana Sabatini rinnovano il loro amore via social postando alcune foto di coppia sui loro profili. La moglie del numero 21 della Roma aspetta una figlia e mos ... corrieredellosport.it

Dybala papà, nata la bimba: Oriana Sabatini ha partorito (in anticipo) oggi - facebook.com facebook

Questa mattina è nata la figlia di Paulo #Dybala e Oriana #Sabatini all’ospedale Gemelli di Roma. Tutti la redazione rivolge un caloroso benvenuto alla piccola. #ASRoma x.com