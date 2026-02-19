Dybala chiude con la Roma | Oriana è la sua scelta

Paulo Dybala ha deciso di lasciare la Roma, dopo aver scelto Oriana come sua compagna. La causa principale è la volontà dell’attaccante di dedicarsi a nuovi progetti personali, lasciando alle spalle il club giallorosso. La notizia ha sorpreso i tifosi, che si aspettavano un suo rinnovo. Dybala ha trascorso due stagioni a Roma, segnando 24 gol e fornendo 10 assist. Ora si concentra sul futuro, mentre la società cerca un sostituto per il suo ruolo.

Paulo Dybala sta affrontando una stagione decisiva per il proprio ruolo in squadra e per le prospettive future in casa Roma. Tra dati contrattuali e considerazioni legate alla forma atletica, emergono elementi chiari che delineano una situazione non priva di incognite, ma anche di segnali concreti circa la gestione della carriera del giocatore e della sua vita privata. Il contratto dell'attaccante argentino con i giallorossi scadrà il 30 giugno e, al momento, non risulta alcun accordo formale tra le parti. L'ingaggio è attestato intorno ai 6 milioni di euro annui, una cifra che potrebbe rientrare in una revisione al rialzo o al ribasso in funzione della programmazione economica della società per la prossima stagione.

Roma spiazzata, Dybala scrive la parola fine: ha deciso OrianaPaulo Dybala ha annunciato che la sua compagna Oriana ha deciso di chiudere la loro storia.

Paulo Dybala Resmi Tinggalkan AS Roma! #paulodybala #asroma #seriea

