Sulle tracce di San Gaspare del Bufalo | a Meldola un libro ne ricostruisce missioni e rapporti epistolari

Sabato, nella Chiesa di San Francesco di Meldola, si è tenuta la presentazione di un nuovo libro dedicato a San Gaspare del Bufalo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi presenti e ha approfondito le missioni e i rapporti epistolari del santo. Il volume ricostruisce aspetti della sua vita e delle sue attività attraverso documenti e lettere conservate nel tempo. La presentazione si è svolta in un clima di interesse e curiosità.