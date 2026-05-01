Sulle tracce di San Gaspare del Bufalo | a Meldola un libro ne ricostruisce missioni e rapporti epistolari
Sabato, nella Chiesa di San Francesco di Meldola, si è tenuta la presentazione di un nuovo libro dedicato a San Gaspare del Bufalo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi presenti e ha approfondito le missioni e i rapporti epistolari del santo. Il volume ricostruisce aspetti della sua vita e delle sue attività attraverso documenti e lettere conservate nel tempo. La presentazione si è svolta in un clima di interesse e curiosità.
Si è svolta con grande partecipazione di pubblico, sabato, nella Chiesa di San Francesco di Meldola, la presentazione del volume “San Gaspare del Bufalo. Meldola e Forlimpopoli. Le missioni e i rapporti epistolari (1818-1837)”, dedicato alla figura del santo e alla sua intensa attività.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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