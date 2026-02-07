Gaspare Morgione | da maestro a giornalista un libro raccoglie l’eredità di un pioniere varesino

Da Lanciano a Varese, un libro ripercorre la vita di Gaspare Morgione, uno che ha lasciato il segno nel giornalismo varesino. La pubblicazione di “Oblò” racconta la sua storia, partendo dal suo percorso come maestro e arrivando alla carriera da giornalista. Un volume che rende omaggio a un pioniere, con testimonianze e ricordi di chi lo ha conosciuto.

Da Lanciano a Varese, un Maestro Raccontato in “Oblò”: L’Eredità di Gaspare Morgione. L’eredità di Gaspare Morgione, figura chiave del giornalismo varesino, è stata rievocata attraverso la pubblicazione del libro “Oblò”, un’opera corale che celebra la sua vita e il suo lavoro. Il volume, presentato da Dino Azzalin e pubblicato da Pietro Macchione, rappresenta una raccolta di testimonianze, articoli, caricature e altri materiali che offrono un ritratto completo di un uomo capace di coniugare professionalità, umorismo e umanità. La storia di Morgione si intreccia indissolubilmente con quella della città di Varese, a partire dal suo arrivo negli anni Sessanta, un periodo di cambiamenti e di fermento culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

