Gaspare Morgione | da maestro a giornalista un libro raccoglie l’eredità di un pioniere varesino
Da Lanciano a Varese, un libro ripercorre la vita di Gaspare Morgione, uno che ha lasciato il segno nel giornalismo varesino. La pubblicazione di “Oblò” racconta la sua storia, partendo dal suo percorso come maestro e arrivando alla carriera da giornalista. Un volume che rende omaggio a un pioniere, con testimonianze e ricordi di chi lo ha conosciuto.
Da Lanciano a Varese, un Maestro Raccontato in “Oblò”: L’Eredità di Gaspare Morgione. L’eredità di Gaspare Morgione, figura chiave del giornalismo varesino, è stata rievocata attraverso la pubblicazione del libro “Oblò”, un’opera corale che celebra la sua vita e il suo lavoro. Il volume, presentato da Dino Azzalin e pubblicato da Pietro Macchione, rappresenta una raccolta di testimonianze, articoli, caricature e altri materiali che offrono un ritratto completo di un uomo capace di coniugare professionalità, umorismo e umanità. La storia di Morgione si intreccia indissolubilmente con quella della città di Varese, a partire dal suo arrivo negli anni Sessanta, un periodo di cambiamenti e di fermento culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Gaspare Morgione
Nel libro di Nicola Marincola l'eredità culturale del forlivese Antonio Santarelli, pioniere dell'archeologia moderna
Un libro raccoglie gli articoli del giornalista Antonio Carioti su 25 anni di Processi del 10 agosto
Ultime notizie su Gaspare Morgione
Gaspare Morgione, il nostro maestroDino Azzalin presenta Oblò che è molto più di un libro postumo. È un ritratto corale e profondo di Morgione, maestro di giornalismo e umanità, capace di lasciare a Varese un’eredità fatta di talento, ... legnanonews.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.