Referendum anomalie nelle scommesse su Polymarket | quasi 800.000 dollari giocati in poche ore

Nelle ultime ore del referendum, il volume totale dele scommesse su Polymarket è passato da 360.000 dollari a 1.131.097 dollari. Un aumento legato a due fattori: da una parte abbiamo visto un aumento anomalo delle quote del Sì quando le urne erano ancora aperte, dall'altra ci sono stati molti investitori che hanno puntato sul No quando i giochi erano praticamente chiusi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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