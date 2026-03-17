Un giornalista israeliano è stato minacciato dopo aver scritto un articolo sul missile. La causa sembra essere le scommesse su Polymarket, una piattaforma online dove si possono puntare soldi su eventi di ogni tipo, dalla politica allo sport, inclusa la guerra. La piattaforma permette di scommettere su tematiche attuali senza restrizioni, attirando attenzione e controversie.

Una piattaforma in cui spopolano scommesse su qualsiasi cosa, dallo sport alla politica. Incluso la guerra. Negli ultimi anni Polymarket, piattaforma che permette di puntare sugli esiti di ogni tipo di evento del mondo utilizzando le criptovalute, è tornata alla ribalta con enormi speculazioni legate ai conflitti in corso. Con poste in gioco talmente elevate da rappresentare un minaccia per chi, ad esempio, li racconta. È successo al giornalista del Times of Israel Emanuel Fabian, corrispondente militare che è stato minacciato pesantemente dopo aver riportato una notizia su un missile iraniano caduto in Israele. Fabian, un un articolo, ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Modifica l’articolo sul missile”: giornalista israeliano minacciato a causa delle scommesse su Polymarket

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