Con l'inflazione che torna a salire, molti cercano soluzioni per proteggere il proprio denaro. Tenere i soldi fermi sul conto corrente comporta una perdita reale di potere d'acquisto, perché la liquidità non genera rendimenti. In questo scenario, il futuro del risparmio si concentra sulle strategie alternative, anche se la scelta rimane difficile senza strumenti di investimento adeguati.

Di fronte a un'inflazione che torna a salire, essere cintura nera del risparmio, non basta. Di per sé la liquidità non è un investimento e tenerla ferma sul conto è una perdita certa. Il concetto, che smonta uno dei luoghi comuni più diffusi, viene ribadito da Massimo Doris, ceo di Banca Mediolanum, nell'intervista esclusiva che apre il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale e Libero. Una formula tutt'altro che teorica, come dimostra la simulazione realizzata dal settimanale: numeri alla mano, l'immobilismo ha un costo, spesso sottovalutato. Un'analisi che arriva in vista del Salone del Risparmio, dal 5 al 7 maggio a Milano, dove sarà presente anche Moneta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Su Moneta il futuro del Risparmio

Euro digitale, Agenda 2030 e il futuro della povertà.

Notizie correlate

Rotondella: il Festival della Moneta unisce storia e futuro? Cosa sapere Rotondella ospita dal 2 al 4 maggio la terza edizione del Festival della Moneta.

Meno caldaie, meno emissioni, più risparmio: il futuro del riscaldamento urbanoCome le reti centralizzate di calore migliorano la qualità della vita, favoriscono il risparmio in bolletta e la transizione energetica locale.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Su Moneta il futuro del Risparmio; Fabia Lyrenmann e Anouk Röthlisberger: il futuro di SWISSMINT è rosa!; Portale imprese Grins: il futuro è nei dati. Ecco come evitare di essere penalizzati; Al via la III Edizione del Festival della Moneta a Rotondella Storia, Cultura e Futuro tra Numismatica e Innovazione.

Moneta, il risiko bancario continuaIntervista al ministro Pichetto Fratin sulle sfide energetiche ... msn.com

Euro, la tokenizzazione della moneta raccontata dall’interno della BCELa moneta sta cambiando forma: non solo digitale, ma tokenizzata e integrata nelle nuove infrastrutture finanziarie. Piero Cipollone spiega come la Banca Centrale Europea sta costruendo il futuro dell ... economyup.it

A Rotondella la terza edizione del “Festival della moneta” - facebook.com facebook