Rotondella | il Festival della Moneta unisce storia e futuro

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rotondella si svolge dal 2 al 4 maggio la terza edizione del Festival della Moneta, un evento organizzato dal Museo Nicola Ielpo. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio numismatico della Basilicata, attirando appassionati e studiosi provenienti da diverse aree. Durante i tre giorni, sarà possibile esplorare esposizioni e partecipare a iniziative legate alla storia e all’evoluzione delle monete nella regione.

? Cosa sapere Rotondella ospita dal 2 al 4 maggio la terza edizione del Festival della Moneta.. Il Museo Nicola Ielpo promuove l'evento per valorizzare il patrimonio numismatico della Basilicata.. Dal 2 al 4 maggio, il borgo di Rotondella si prepara ad accogliere la terza edizione del Festival della Moneta, trasformando il paese lucano affacciato sullo Ionio in un centro nevralgico per lo scambio culturale e la numismatica. Non si tratterà della solita sagra di piazza o di una semplice esposizione di oggetti antichi. Tra i vicoli che guardano il mare, la moneta diventerà il filo conduttore per tessere relazioni tra generazioni e culture diverse, agendo come un ponte tra le radici storiche e le sfide della modernità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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