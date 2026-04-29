Rotondella | il Festival della Moneta unisce storia e futuro

A Rotondella si svolge dal 2 al 4 maggio la terza edizione del Festival della Moneta, un evento organizzato dal Museo Nicola Ielpo. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio numismatico della Basilicata, attirando appassionati e studiosi provenienti da diverse aree. Durante i tre giorni, sarà possibile esplorare esposizioni e partecipare a iniziative legate alla storia e all’evoluzione delle monete nella regione.

? Cosa sapere Rotondella ospita dal 2 al 4 maggio la terza edizione del Festival della Moneta.. Il Museo Nicola Ielpo promuove l'evento per valorizzare il patrimonio numismatico della Basilicata.. Dal 2 al 4 maggio, il borgo di Rotondella si prepara ad accogliere la terza edizione del Festival della Moneta, trasformando il paese lucano affacciato sullo Ionio in un centro nevralgico per lo scambio culturale e la numismatica. Non si tratterà della solita sagra di piazza o di una semplice esposizione di oggetti antichi. Tra i vicoli che guardano il mare, la moneta diventerà il filo conduttore per tessere relazioni tra generazioni e culture diverse, agendo come un ponte tra le radici storiche e le sfide della modernità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rotondella: il Festival della Moneta unisce storia e futuro Notizie correlate Fano celebra Vitruvio: il Passaggi Festival unisce storia e futuroDal 24 al 28 giugno, Fano ospiterà la quattordicesima edizione del Passaggi Festival della Saggistica, un evento che quest’anno pone l’accento sul... San Leucio 250: il summit che unisce storia e futuro del lavoro? Cosa sapere Fondazione Orizzonti presenta il summit San Leucio 250 dal 1 al 3 maggio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: BASILICATA | Rotondella torna ad essere capitale della Numismatica e del dialogo culturale con il Festival della Moneta; AL VIA LA III EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA MONETA A ROTONDELLA; Rotondella (MT), al via il Festival della Moneta: tre giorni tra storia e innovazione; Dal 2 al 4 maggio a Rotondella torna il Festival della Moneta: tre giorni tra cultura e spettacolo. Rotondella (MT), al via il Festival della Moneta: tre giorni tra storia e innovazioneAl via a Rotondella la terza edizione del Festival della Moneta, dal 2 al 4 maggio. Tre giorni tra cultura, storia ed educazione finanziaria con ospiti e incontri. trmtv.it Al via la III Edizione del Festival della Moneta a RotondellaDal 2 al 4 maggio 2026, Rotondella tornerà ad essere la capitale della Numismatica e del dialogo culturale con la III Edizione del Festival della Moneta. Un appuntamento che intreccia la memoria stori ... lasiritide.it A Rotondella torna il Festival della Moneta, giunto alla sua terza edizione. Dal 2 al 4 maggio 2026 il Museo Numismatico “Nicola Ielpo” promuove tre giornate dedicate a divulgazione, cultura ed educazione finanziaria, con il coinvolgimento di studiosi, istituz - facebook.com facebook Rotondella torna ad essere capitale della Numismatica e del dialogo culturale. Dal 2 al 4 maggio, il paese lucano ospita la terza edizione del Festival della Moneta #ANSA x.com