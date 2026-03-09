Meno caldaie meno emissioni più risparmio | il futuro del riscaldamento urbano

In alcune città si sta passando a sistemi di riscaldamento alternativi alle caldaie condominiali, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e abbassare i costi energetici. Queste novità consentono di eliminare le caldaie di vecchia generazione, rendendo gli edifici più efficienti e migliorando la qualità dell’aria. Il cambiamento riguarda residenti e amministratori che adottano nuove soluzioni di riscaldamento.

Come le reti centralizzate di calore migliorano la qualità della vita, favoriscono il risparmio in bolletta e la transizione energetica locale. L’esempio virtuoso di Edison Next ad Alpignano. Avere città senza caldaie condominiali da manutenere, con bollette più leggere e aria più pulita, è ora possibile. La risposta è il teleriscaldamento, che sta trasformando il modo in cui le comunità producono e consumano energia termica, sostituendo migliaia di impianti individuali con un’unica rete condivisa, più efficiente e controllata.Questa soluzione innovativa, tramite una rete di condutture e tubi, trasporta a distanza il calore che, invece di essere prodotto all’interno degli ambienti da riscaldare, viene generato in apposite centrali termoelettriche. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

