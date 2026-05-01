Studenti e partecipazione | Li attiriamo alla politica

Gli studenti delle scuole superiori mostrano un crescente interesse per la politica, come dimostra il progetto Civis Anch’io promosso dal Comune di Cesena. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani in attività di partecipazione civica e approfondimenti sul funzionamento delle istituzioni. Attraverso incontri e workshop, vengono forniti strumenti per comprendere meglio il ruolo delle scelte politiche nella vita quotidiana. L’obiettivo è stimolare un dialogo diretto tra i giovani e il mondo politico.

Studenti delle superiori attratti dalla politica. Il progetto Civis Anch’io del Comune di Cesena, che ambisce a strutturare la partecipazione dei ragazzi alla vita della città, ha concluso la fase partecipativa principale, avviata da settembre a dicembre, con la presentazione pubblica del Manifesto per il protagonismo civico giovanile, costruito dagli studenti e validato dal tecnico di Garanzia regionale. Come procede il percorso, assessora comunale alla scuola Elena Baredi? "A marzo la giunta ha approvato la delibera sullo schema attuativo che trasforma le proposte in azioni concrete per il biennio successivo, confermando la costituzione del Forum degli Studenti Civis Anch’io ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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