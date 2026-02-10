Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu si scaldano sul caso Pucci. Durante un’intervista con La Stampa, i due comici difendono il collega che ha deciso di lasciare il suo posto a Sanremo dopo le polemiche. Criticano chi strizza l’occhio alla politica e chiedono a Meloni di decidere: o difende i comici o li querela, ma non può girarsi dall’altra parte. I due puntano il dito contro l’ipocrisia di chi si nasconde dietro a certe scelte.

Ospiti fissi di DiMartedì, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu dicono la loro sul caso Pucci. Intervistati da La Stampa, il duo comico difende il collega, che ha deciso di rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo in seguito alle polemiche, ma sottolinea anche l’ipocrisia della politica. “Tutti a chiedersi: Pucci fa ridere, o no? Nessuno può decidere per gli altri cosa li fa ridere. A me la sua comicità diverte – afferma Luca Bizzarri – Il suo sedere nudo annunciando l’invito a Sanremo mi ha fato ridere. La risata è cosa davvero soggettiva. Come ogni comico, anche lui ha il suo stile e il suo linguaggio”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Luca e Paolo sul caso Pucci: “Troppi comici strizzano l’occhio alla politica. Meloni decida, o li difende o li querela”

Approfondimenti su Pucci Comici

Ignazio La Russa si rivolge direttamente alla Rai e invita ufficialmente l’emittente a chiedere a Pucci di cambiare idea.

Giorgia Meloni torna a parlare del caso Pucci a Sanremo e difende la satira sull’opposizione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pucci Comici

Argomenti discussi: La copertina di Luca e Paolo del 03/02/2026; dIMartedì, Giovanni Floris, puntata integrale del 3/2/2026; Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu: Troppi comici strizzano l’occhio ai politici. Meloni decida, o li difende …; Pucci rinuncia a Sanremo. Littizzetto, Luca e Paolo: ci siamo sorbiti di peggio.

La canzone di Luca e Paolo: Manuel Macron, c'ha il bazooka contro gli spacconLa nuova canzone di Luca e Paolo, presentata a diMartedì, gioca sull’ironia e sulla provocazione: Manuel Macron, c'ha il bazooka contro gli spaccon. la7.it

Sicilia, De Luca su Luca e Paolo: sì alla satira ma su La7 sono state dette falsità con schifose allusioni | VIDEOLo scheck di Luca e Paolo, che riportiamo nel video a fine articolo, durante la trasmissione di La7, DiMartedì, condotta la Giovanni Floris, non è andata giù a Cateno De Luca, leader di Ti Amo Sicili ... strettoweb.com

Luca e Paolo cantano a diMartedì la loro versione di “Bella Ciao”. #dimartedi #lucaepaolo #la7 - facebook.com facebook

#dimartedi L'intervista a Leonardo e Maria Del Vecchio (secondo Luca e Paolo): "Io ho votato Renzi e io Meloni". x.com