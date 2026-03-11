Dopo i festeggiamenti per i 100 giorni alla maturità, gli studenti di Pesaro hanno ripulito il Campus scolastico dai rifiuti lasciati dietro, tra bottiglie e cartacce. Armati di scatoloni e sacchi della spazzatura, hanno dedicato alcune ore alla raccolta dei residui della festa. Il dirigente scolastico ha commentato che in futuro potrebbero essere previste tasse per chi non mantiene l'ordine.

Pesaro, 11 marzo 2026 – Hanno preso scatoloni e sacchi della spazzatura, ripulendo in qualche ora il Campus scolastico dai tantissimi rifiuti, bottiglie e cartacce abbandonati nella giornata di lunedì in occasione dei festeggiamenti dei “100 giorni” alla maturità. Protagonisti di questo gesto sono stati alcuni studenti delle classi quinte delle scuole che si affacciano nel campus scolastico, che dopo quanto accaduto, ieri mattina, hanno deciso in autonomia di chiedere ai presidi di poter andare a ripulire il piazzale e il giardino antistante la scuola. "Questi gesti fanno ben sperare anche per il futuro” Permesso accordato da parte dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 100 giorni alla Maturità, rifiuti al Campus dopo la festa: gli studenti puliscono tutto. Paolini: “Alla prossima li tassiamo”

Articoli correlati

Leggi anche: 100 giorni alla maturità, i ‘resti’ della festa: campus-discarica un’altra volta. Il sindaco: “Ora ripulite”

Festa, 100 giorni alla Maturità: tre giorni di eventi al Cocoricò di RiccioneRimini, 8 marzo 2026 – Per migliaia di studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori il momento è ormai vicino: i cosiddetti cento giorni alla...

Tutto quello che riguarda 100 giorni alla Maturità rifiuti al...

Temi più discussi: 100 giorni alla Maturità 2026, cosa sono e come si festeggiano; Maturità 2026, per gli studenti inizia il countdown: 100 giorni all’esame; 100 giorni alla Maturità 2026, storia e origini della tradizione; Cento giorni alla Maturità 2026: gli eventi speciali in Italia.

100 giorni alla maturità: storia, significato e date da segnareIl 10 marzo segna 100 giorni alla Maturità 2026, tra ricorrenze, tradizioni e quest'anno una dedica alle vittime di Crans-Montana ... tg.la7.it

100 giorni alla Maturità, storia della tradizione e come la celebrano gli studentiLeggi su Sky TG24 l'articolo 100 giorni alla Maturità, storia della tradizione e come la celebrano gli studenti ... tg24.sky.it

Viareggio invasa dagli studenti per i 100 giorni dalla maturità facebook

-100 giorni alla maturità e Piazza dei Miracoli è strapiena di maturandi da tutte le parti della Toscana. Una tradizione che non c’era quando mi sono maturato io, ma festosa assai. Bello x.com