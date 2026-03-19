Il sindaco ha dichiarato che il Comune punta a valorizzare lo stadio Maradona, considerato un bene della città. Ha aggiunto che la riqualificazione dello stadio rappresenta uno degli obiettivi principali dell’amministrazione. La comunicazione è stata rilasciata durante un’intervista a Radio Crc, dove sono stati confermati i piani di intervento sulla struttura. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui finanziamenti è stato fornito.

Sindaco Manfredi a Radio Crc CRC: «Riqualificazione Maradona obiettivo del Comune. Ce la metteremo tutta. Lo stadio è un bene della città e va valorizzato. Europei un’occasione. Opera di Jorit un dono alla città di Napoli» Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Di seguito le sue parole: “Noi dobbiamo riqualificare lo Stadio Maradona, questo è l’obiettivo dell’amministrazione Comunale. Noi vogliamo cogliere l’occasione degli Europei per riqualificare lo Stadio Maradona che è un bene della città e renderlo più fruibile e sicuro a misura anche del tifoso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il sindaco Manfredi: “L’obiettivo del Comune è valorizzare lo stadio Maradona che è un bene della città”

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