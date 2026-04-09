Appesi alla follia criminale di capi di Stato | siamo a uno stadio nuovo dell’umanità

Il futuro dell’umanità si trova in bilico di fronte alle decisioni di alcuni leader mondiali, che adottano comportamenti considerati irresponsabili e dannosi. Le scelte di chi detiene il potere influiscono direttamente sulla stabilità globale, mentre il pianeta viene trattato come un luogo da gestire senza attenzione alle conseguenze a lungo termine. La situazione attuale solleva molte preoccupazioni sulla direzione in cui si sta andando.

Il destino dell’umanità è appeso alla follia criminale di capi di Stato e di governo che trattano il pianeta come se fosse l’uscio della loro casa o un video game con cui giocare. L’obiettivo di questi esseri malvagi al potere è quello di rendere accettabile e umanamente possibile ciò che la mente umana, la ragione e il cuore, avevano ormai reputato inaccettabile, soprattutto dopo gli orrori vissuti nel secolo breve. Il superamento di ogni limite umano è il loro obiettivo. Al centro vi sono solo interessi economici, speculazioni finanziarie, dominio geopolitico, potere politico assoluto, egocentrismo personale, ricatti, sostituzione della legge del più forte al diritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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