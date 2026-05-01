Strappo nel centrosinistra Guardiagrele per Tutti attacca ed esce dalla partita
Il gruppo consiliare “Guardiagrele per Tutti” comunica di aver deciso di non partecipare alle prossime elezioni e di aver diffuso un documento per spiegare le motivazioni di questa scelta. La decisione segna un passo importante nel panorama politico locale, creando tensioni all’interno del centrosinistra. Dopo aver annunciato la propria assenza, il gruppo ha pubblicato un intervento in cui espone i motivi del suo allontanamento dalla competizione elettorale.
Dopo aver annunciato nei giorni scorsi la propria assenza dalla competizione elettorale, il gruppo consiliare “Guardiagrele per Tutti” torna a intervenire con un lungo documento politico per spiegare le ragioni della scelta.A firmarlo è la consigliera comunale Gianna Di Crescenzo, che parla di un.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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