La situazione nel centrosinistra si fa complicata. Dopo aver siglato un patto di coalizione tra dieci liste, ora alcuni partiti cambiano idea. Sigona ha chiesto le primarie, ma il Pd preferisce chiudere la questione su Tittarelli. La tensione cresce e rischia di mettere a repentaglio l’accordo già stretto.

Della serie: come farsi male da soli. Il centrosinistra che meno di un mese fa aveva firmato un patto di coalizione tra dieci liste, ora rischia di perdere qualche pezzo per strada. Martedì sera si è tenuta una riunione di Officina delle idee, la formazione civica promossa da Flavio Corradini, ex rettore dell’Università di Camerino, che nelle scorse settimane aveva proposto la candidatura a sindaco di Marco Sigona, primario di Dermatologia all’ospedale di Macerata. A sostenere la corsa del medico ci sono pure Italia Viva (che però ha espresso il suo gradimento anche per Gianluca Tittarelli) e il Partito socialista italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, strappo nel centrosinistra. Sigona ora chiede le primarie. Ma il Pd vuole chiudere su Tittarelli

Approfondimenti su Elezioni Centrosinistra

Le primarie del centrosinistra a Senigallia si terranno domenica 11 gennaio, dalle 8 alle 20, per scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni comunali del 2026.

Il centrosinistra a Reggio Calabria naviga in acque ferme.

