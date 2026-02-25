Stefanos Tsitsipas crolla in classifica mondiale | perde a Dubai ed esce dalla top-40 nel ranking!

La perdita di punti di Stefanos Tsitsipas a Dubai ha fatto crollare la sua posizione nel ranking mondiale, facendolo uscire dalla top-40. La sconfitta sul campo ha rappresentato un duro colpo per il tennista greco, che aveva raggiunto il suo miglior risultato pochi anni fa. La sua classifica ora riflette una fase di difficoltà e di incertezza. La prossima gara potrebbe essere decisiva per invertire questa tendenza.

La crisi di Stefanos Tsitsipas non è più un semplice passaggio a vuoto, ma un momento di profonda riflessione su un percorso che, fino a pochi anni fa, sembrava destinato a restare stabilmente ai vertici del tennis mondiale. L'uscita immediata dall'ATP di Dubai, arrivata senza neppure una vittoria nella settimana in cui difendeva il titolo, ha certificato una fase di difficoltà che si riflette in modo impietoso sulla classifica. La sconfitta all'esordio contro il francese Ugo Humbert, maturata con il punteggio di 6-4 7-5, ha mostrato un Tsitsipas costretto costantemente a rincorrere, incapace di incidere nei momenti chiave e penalizzato da una resa al servizio ben lontana dai suoi standard migliori.