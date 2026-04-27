Disabilità e inclusione | lo spettacolo di improvvisazione teatrale a Noventa Padovana

A Noventa Padovana si terrà uno spettacolo di improvvisazione teatrale dedicato all’inclusione sociale delle persone con disabilità. L’evento, promosso dall’associazione Eiteam, si svolgerà domenica 10 maggio alle 18. L’iniziativa fa parte di un progetto volto a favorire l’integrazione attraverso attività artistiche e culturali. La serata prevede performance di improvvisazione di gruppi teatrali coinvolti nel programma.

Eiteam nell'ambito del suo progetto di inclusione sociale a favore di persone con disabilità, presenta: “Imprò, sfida spettacolo di improvvisazione teatrale”, in programma domenica 10 maggio 2026 ore 18.30 all’Auditorium comunale G. Santini a Noventa Padovana in via Valmana, 33.Scarica il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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