Il 23 marzo alle 10, al Maschio Angioino, si tiene l’evento conclusivo di “Marzo Donna”, organizzato da Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli. Durante l’iniziativa, le donne agricoltrici e artigiane si raccontano, condividendo le proprie esperienze e il proprio lavoro. L’appuntamento si svolge nella storica location cittadina e rappresenta la chiusura di una serie di iniziative dedicate alle donne in questi settori.

Tempo di lettura: 2 minuti Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli chiudono il “MARZO DONNA” con un evento speciale al Maschio Angioino, lunedì 23 marzo alle 10.30. Un appuntamento per celebrare la scelta e la passione delle donne che hanno deciso di esercitare la propria professione in settori tradizionalmente maschili. “La professione nei due comparti si esercita per scelta e non per tradizione: una decisione ponderata, frutto di passione, studio e formazione”, è il tema della giornata, che vedrà la partecipazione di imprenditrici e responsabili del Gruppo Donne di Casartigiani e Coldiretti. La mattinata sarà aperta dai saluti di Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, e proseguirà con gli interventi dei vertici delle due organizzazioni e testimonianze di donne che hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Marzo Donna, le donne agricoltrici ed artigiane si raccontano al Maschio Angioino

Articoli correlati

Leggi anche: Ambiente, il 28 marzo torna l’Ora della Terra: luci spente al Maschio Angioino

DIMMI Le donne raccontano. Venerdì 13 marzo “Si dice di me”È giunta alla sua conclusione anche la sesta edizione di “DIMMI – Le donne raccontano”: un percorso di pensiero e formazione rivolto in particolare...

Tutti gli aggiornamenti su Marzo Donna

Temi più discussi: Programma Marzo Donna 2026: gli eventi dal 12 al 15 marzo; 8 Marzo Giornata Internazionale della donna; Giornata internazionale della donna: giovedì 19 marzo al Bolognini lo spettacolo di Gabriella Greison; Il Prezioso Marzo Donna 2026 Il tuo nome Donna Chi siamo e da dove siamo partite.

Marzo Donna 2026 al Parco San Laise ex base NatoMarzo Donna 2026 Il Tuo nome è Donna Chi siamo, da dove siamo partite e dove arriveremo. Le voci, i talenti e le energie delle donne al Parco San Laise ... napolivillage.com

Festa della donna dell'8 marzo, perché si celebra in questo giorno e il significato del dono della mimosaPerché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, quando è nata e perché in Italia si regala la mimosa come simbolo ... virgilio.it

MARZO DONNA- partecipa! È gratuito e ad accesso diretto facebook

Marzo Donna 2026: “Il tuo nome, Donna: chi siamo e da dove siamo partite” Il programma di eventi offre occasioni di confronto per valorizzare il ruolo delle donne nella società e promuovere una cultura di pari opportunità. Scopri il calendario comune.na x.com