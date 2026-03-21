Marzo Donna le donne agricoltrici ed artigiane si raccontano al Maschio Angioino
Il 23 marzo alle 10, al Maschio Angioino, si tiene l’evento conclusivo di “Marzo Donna”, organizzato da Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli. Durante l’iniziativa, le donne agricoltrici e artigiane si raccontano, condividendo le proprie esperienze e il proprio lavoro. L’appuntamento si svolge nella storica location cittadina e rappresenta la chiusura di una serie di iniziative dedicate alle donne in questi settori.
Tempo di lettura: 2 minuti Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli chiudono il “MARZO DONNA” con un evento speciale al Maschio Angioino, lunedì 23 marzo alle 10.30. Un appuntamento per celebrare la scelta e la passione delle donne che hanno deciso di esercitare la propria professione in settori tradizionalmente maschili. “La professione nei due comparti si esercita per scelta e non per tradizione: una decisione ponderata, frutto di passione, studio e formazione”, è il tema della giornata, che vedrà la partecipazione di imprenditrici e responsabili del Gruppo Donne di Casartigiani e Coldiretti. La mattinata sarà aperta dai saluti di Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, e proseguirà con gli interventi dei vertici delle due organizzazioni e testimonianze di donne che hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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