Buonfiglio dice no ad un commissariamento della FIGC | Probabilmente andrei a casa io Vi spiego perché non è possibile Bocciata la proposta di Abodi e Lotito

Un rappresentante della FIGC ha espresso chiaramente la propria posizione riguardo alla proposta di commissariamento avanzata da alcuni dirigenti. Ha spiegato che, dal punto di vista regolamentare, questa soluzione non può essere attuata, aggiungendo che, in caso di tentativo di questa natura, potrebbe considerare di lasciare il suo incarico. La proposta di Abodi e Lotito è stata quindi respinta.

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