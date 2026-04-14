A partire dal 1° maggio 2026 entreranno in vigore nuove normative dell’Unione Europea riguardanti una serie di prodotti usati quotidianamente in bagno, tra cui profumi, dentifrici e smalti per unghie. Questi cambiamenti riguardano principalmente le componenti e le formulazioni di tali prodotti, con l’obiettivo di regolamentare meglio le sostanze utilizzate. La modifica interessa aziende e consumatori che utilizzo ogni giorno questi articoli.

Non è solo una questione da addetti ai lavori: dal 1° maggio 2026 cambieranno diversi prodotti che finiscono ogni giorno in bagno, dal profumo al dentifricio fino allo smalto per unghie. Come spiega Il Messaggero, entreranno in vigore nuove restrizioni europee sui cosmetici che puntano a limitare l’uso di alcune sostanze considerate potenzialmente rischiose, soprattutto quelle classificate come CMR ( cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ). Il risultato sarà un aggiornamento concreto delle formule, ma anche qualche addio. Cosa cambia per i prodotti per unghie e nei profumi. Tra i cambiamenti più visibili c’è quello che riguarda i prodotti per unghie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Smalti, profumi e dentifrici: cosa cambia dal 1° maggio secondo le regole Ue

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