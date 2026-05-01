Stipendi | dal 2026 stop alle domande sui salari passati nei colloqui

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che entrerà in vigore entro il 7 giugno 2026, il quale prevede che a partire da quella data non sarà più consentito porre domande sui salari precedenti durante i colloqui di lavoro. La normativa riguarda la trasparenza nelle procedure di assunzione e mira a regolamentare le informazioni che i candidati possono condividere o meno durante il processo di selezione.

? Cosa sapere Il Consiglio dei ministri approva il decreto sulla trasparenza salariale entro il 7 giugno 2026.. Le imprese dovranno vietare domande sullo storico economico dei candidati durante i colloqui.. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al decreto che recepisce la Direttiva UE 2023970, stabilendo che dal 7 giugno 2026 le imprese dovranno garantire la piena trasparenza sulle retribuzioni per abbattere il divario di genere. La decisione politica, maturata durante l’ultimo vertice governativo del 30 aprile 2026, trasforma un obiettivo programmatico europeo in un obbligo normativo stringente per il mercato del lavoro italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stipendi: dal 2026 stop alle domande sui salari passati nei colloqui Notizie correlate Leggi anche: Lavoro: dal 2026, stipendio in chiaro negli annunci e stop a domande sui guadagni passati. Leggi anche: Stipendi più equi: Italia obbliga trasparenza retributiva e stop a domande su stipendi passati. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Retribuzione commisurata all'esperienza, dal 7 giugno quella frase non basterà più; Trasparenza retributiva, la nuova frontiera della governance aziendale: da obbligo normativo a leva strategica per le imprese; Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Avvicinamento salariale docenti, Amhof: Intesa dipende dai sindacati. Decreto lavoro 2026 approvato dal CdM: salario giusto, incentivi e stop al caporalato digitaleNuovo decreto lavoro: incentivi assunzioni, salario giusto e stretta sul caporalato digitale. Tutte le novità su tutele e occupazione. diritto.it Stipendi, cosa cambierà nella busta paga nel 2026: dalla guerra alla crescita dell'inflazione, i fattoriData la quota molto ridotta di contratti in attesa di rinnovo, appare al momento improbabile un marcato rialzo delle retribuzioni nel 2026 ... msn.com Buon Primo Maggio a tutti! In occasione della Festa dei Lavoratori, il Partito Liberaldemocratico vuole ricordarvi: 1) quali sono per noi le prime tre priorità sul mercato del lavoro oggi (stipendi, stipendi e stipendi). 2) le quattro proposte che facciamo per aiutare - facebook.com facebook De Pascale: “Presto una legge regionale per stipendi più dignitosi” x.com