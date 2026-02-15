Stipendi più equi | Italia obbliga trasparenza retributiva e stop a domande su stipendi passati
L’Italia introduce nuove regole per aumentare la trasparenza sugli stipendi e impedisce ai datori di lavoro di chiedere quanto si guadava in passato. Questa novità mira a ridurre le differenze salariali tra uomini e donne, favorendo un ambiente di lavoro più giusto. A partire da ora, le aziende devono rendere pubblici gli stipendi medi e non possono più chiedere informazioni sulle retribuzioni precedenti durante i colloqui.
Rivoluzione Salariale: L’Italia Cambia Regole per Più Trasparenza e Equità. L’Italia si prepara a una svolta storica nel mondo del lavoro. Un nuovo decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio 2026, introduce obblighi significativi per le imprese, con l’obiettivo di ridurre il divario salariale di genere e promuovere la parità di retribuzione per lavoro di pari valore. La misura, che recepisce la Direttiva UE 2023970, mira a rendere più trasparenti i processi di selezione e a garantire condizioni più eque per tutti i lavoratori. Una Nuova Era per gli Annunci di Lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu
