Stipendi più equi | Italia obbliga trasparenza retributiva e stop a domande su stipendi passati

L’Italia introduce nuove regole per aumentare la trasparenza sugli stipendi e impedisce ai datori di lavoro di chiedere quanto si guadava in passato. Questa novità mira a ridurre le differenze salariali tra uomini e donne, favorendo un ambiente di lavoro più giusto. A partire da ora, le aziende devono rendere pubblici gli stipendi medi e non possono più chiedere informazioni sulle retribuzioni precedenti durante i colloqui.

Rivoluzione Salariale: L'Italia Cambia Regole per Più Trasparenza e Equità. L'Italia si prepara a una svolta storica nel mondo del lavoro. Un nuovo decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio 2026, introduce obblighi significativi per le imprese, con l'obiettivo di ridurre il divario salariale di genere e promuovere la parità di retribuzione per lavoro di pari valore. La misura, che recepisce la Direttiva UE 2023970, mira a rendere più trasparenti i processi di selezione e a garantire condizioni più eque per tutti i lavoratori. Una Nuova Era per gli Annunci di Lavoro.

Da oggi in Italia diventa più semplice scoprire quanto guadagna un collega.

Il governo sta per approvare un nuovo decreto che obbliga le aziende a mostrare le retribuzioni dei dipendenti.

