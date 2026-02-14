Lavoro | dal 2026 stipendio in chiaro negli annunci e stop a domande sui guadagni passati

Dal 2026, i datori di lavoro dovranno mostrare gli stipendi negli annunci di lavoro, per legge. Questo cambiamento nasce dalla volontà di rendere più trasparente il mercato del lavoro e di evitare che i candidati debbano chiedere informazioni sui salari passati. Già alcune aziende stanno aggiornando i propri annunci, inserendo chiaramente le retribuzioni offerte, per attrarre i candidati più adatti.

Rivoluzione nel Mondo del Lavoro: La Paga in Chiaro negli Annunci. Il mercato del lavoro italiano si prepara a un cambiamento significativo. A partire dal 5 febbraio 2026, i datori di lavoro dovranno indicare la retribuzione o la fascia salariale negli annunci, e sarà vietato chiedere ai candidati informazioni sugli stipendi percepiti in passato. Questa riforma, che recepisce una direttiva europea del 2023, mira a rendere più trasparente il processo di assunzione e a ridurre le disparità salariali, in particolare quelle di genere. Una Direttiva Europea Diventa Legge Italiana. La nuova normativa è l’esito di un percorso iniziato a livello europeo con la direttiva (UE) 2023970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

