Una vita dedicata al lavoro l' orgoglio di tre cesenati che ricevono la Stella al Merito da Mattarella

Il primo maggio a Cesena si svolgerà un evento di riconoscimento per tre cittadini locali, che riceveranno la Stella al Merito del Lavoro. La cerimonia si terrà al salone del podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna, alla presenza di autorità. I premi sono stati attribuiti per il loro impegno e dedizione nel mondo del lavoro. L'evento rappresenta un momento di celebrazione per la comunità e il territorio.

Il primo maggio cesenate si tinge di orgoglio e riconoscimento per il mondo del lavoro. Venerdì, al salone del podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna, tre cittadini di Cesena e del comprensorio riceveranno la prestigiosa Stella al Merito del Lavoro. Si tratta della massima onorificenza per i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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