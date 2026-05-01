Gruppo OMR | 5 professionisti premiati con le Stelle al Merito

Il 1° maggio 2026, cinque professionisti del Gruppo OMR sono stati premiati con le Stelle al Merito. Il riconoscimento riguarda la loro carriera di oltre trenta anni di esperienza nei distretti di Brescia e Rovereto. I premi sono stati consegnati durante una cerimonia ufficiale, celebrando il loro contributo nel settore e la lunga attività professionale svolta.

? Cosa sapere Cinque professionisti del Gruppo OMR ricevono le Stelle al Merito il 1° maggio 2026.. Il riconoscimento premia la carriera trentennale di esperti nei distretti di Brescia e Rovereto.. Oggi, venerdì 1° maggio 2026, cinque professionisti del Gruppo OMR riceveranno le Stelle al Merito del Lavoro durante le cerimonie ufficiali che celebrano la Festa dei Lavoratori nei capoluoghi di tutta Italia. Le autorità civili e militari, insieme ai Prefetti, si riuniranno nelle sedi rappresentative della cultura e del lavoro per consegnare l’onorificenza presieduta dal Presidente della Sergio Mattarella. Il riconoscimento premia chi ha dimostrato una condotta morale esemplare e una dedizione costante nel corso di una carriera lunga e costruttiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gruppo OMR: 5 professionisti premiati con le Stelle al Merito Notizie correlate Stelle al merito del Lavoro 2026: il Gruppo Omr celebra la Festa dei Lavoratori con cinque nuovi maestriIn occasione della Festa dei Lavoratori di oggi, venerdì 1° maggio, si terrà la consueta Cerimonia di conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro... Palazzo Vecchio, 1° maggio: 68 “Maestri del Lavoro” premiati con la Stella al MeritoLa Festa dei Lavoratori si aprirà a Firenze con una cerimonia dedicata all’eccellenza professionale.