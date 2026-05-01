Stelle al merito l' Umbria celebra diciotto nuovi Maestri del lavoro

Nella sala Bruschi della Prefettura di Perugia si è tenuta una cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro. Durante l'evento sono stati premiati 16 lavoratori umbri che si sono distinti per meriti nel corso della loro carriera. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dei premiati, che hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale. Due dei premiati hanno invece ricevuto il riconoscimento in modo separato.

Si è svolta del Salone Bruschi della Prefettura di Perugia la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro a 16 dei 18 lavoratori umbri distintisi per meriti eccezionali nel corso della loro carriera professionale. Due neo-Maestri del Lavoro, nel prossimo mese di ottobre, riceveranno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Stelle al merito del Lavoro 2026: il Gruppo Omr celebra la Festa dei Lavoratori con cinque nuovi maestriIn occasione della Festa dei Lavoratori di oggi, venerdì 1° maggio, si terrà la consueta Cerimonia di conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro... Diciotto nuovi "Maestri del Lavoro" in Umbria: la cerimonia il 1° Maggio in PrefetturaSaranno diciotto i lavoratori umbri a ricevere venerdì 1° Maggio 2026, in occasione della Festa del Lavoro, la prestigiosa "Stella al Merito del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stelle al merito del lavoro 2026: ecco chi sono i 50 nuovi maestri di Milano; Stella al Merito del Lavoro; Più di 25 anni nella stessa azienda: chi sono i torinesi che ricevono la Stella al merito del lavoro; Stella al Merito del Lavoro: i nomi dei 12 veronesi insigniti da Mattarella. Stelle al merito, in Campania sono 70 i nuovi Maestri del lavoroA Palazzo Reale la cerimonia di consegna delle onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica a chi si è distinto nella propria attività ... rainews.it Trieste, consegnate le Stelle al Merito del Lavoro 2026: 20 nuovi Maestri del Lavoro premiatiUna cerimonia solenne e carica di significato ha segnato la mattinata del 1 maggio 2026 a Trieste, dove nei Saloni di rappresentanza della Prefettura sono state consegnate le Stelle al Merito del Lavo ... triestecafe.it https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2026/05/01/catanzaro-premiati-i-maestri-del-lavoro-e-assegnate-le-onorificenze-della-repubblica-2026/411580/ facebook Cagliari, stelle al merito a 20 Maestri del lavoro: cerimonia in Prefettura x.com