Stelle al merito del lavoro in Emilia-Romagna | ecco chi sono

A Palazzo Re Enzo sono state consegnate le 88 “Stelle al Merito del Lavoro” in Emilia-Romagna. I riconoscimenti sono stati assegnati ai lavoratori della regione che hanno dimostrato competenza, impegno e correttezza durante la loro carriera. La cerimonia ha coinvolto persone provenienti da diversi settori e aziende, tutte premiate per aver mantenuto elevati standard professionali. La premiazione ha celebrato la loro dedizione nel tempo.

Sono state consegnate a Palazzo Re Enzo le 88 “Stelle al Merito del Lavoro” destinate ai lavoratori dell’Emilia-Romagna che si sono distinti per perizia, laboriosità, dedizione e integrità personale nel corso della loro carriera professionale. La cerimonia si è svolta nel Salone del Podestà, nel.🔗 Leggi su Bolognatoday.it The Formula 1 Iceberg Explained, Vol. 4 Notizie correlate Stelle al merito del lavoro 2026 in Emilia-Romagna, tutti i nomiBologna, 1 maggio 2026 – A Palazzo Re Enzo sono state consegnate le 88 “Stelle al merito del lavoro”. Brillano le Stelle al merito, tra i nuovi Maestri del Lavoro ci sono anche tre reggini: ecco chi sonoNon è solo un traguardo personale, ma anche il segno concreto di un impegno quotidiano riconosciuto a livello nazionale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tre cittadini della Bassa Romagna saranno insigniti delle Stelle al merito del lavoro; Primo Maggio. Il presidente Maurizio Fabbri a Bologna per le Stelle al Merito del Lavoro; Sanità, in Emilia-Romagna i conti tornano: in tre anni deficit azzerato e dalla Regione stanziamento senza precedenti di 500 milioni di euro; Lavoro, sei ferraresi insigniti della Stella al merito: Esempio per la comunità. I nomi. Stelle al merito del lavoro 2026 in Emilia-Romagna, tutti i nomiLa consegna delle 88 ‘stelle’ a Palazzo Re Enzo alla presenza del prefetto Enrico Ricci e delle autorità. Vengono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministero del Lavoro e dell ... msn.com Bassa Romagna: il fusignanese Lino Bacchilega e i lughesi Elena Cagianelli e Mirko Franceschelli insigniti delle «Stelle al merito del lavoro»Il 1° maggio verranno riconosciuti dal prefetto di Bologna l’impegno e le capacità dei direttori della C.a.b. Terra, dell’azienda Ravaioli Legnami e di Gruppo Villa Maria Servizi ... ravenna24ore.it Dall’Emilia Romagna Massimo e Nunzio Malivindi hanno raggiunto il Santuario del Ss Crocifisso Nero a Terranova Sappo Minulio. Un pellegrinaggio intrapreso anche per sostenere la prevenzione contro il tumore al seno promossa da Komen Italia: «Una gioi - facebook.com facebook Sono 86 gli insigniti dal Presidente Mattarella che per l’Emilia Romagna riceveranno oggi la stella al merito. Un riconoscimento importante. Ma non dimentichiamo oggi e sempre i troppi morti del #lavoro x.com