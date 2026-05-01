stelle al merito del lavoro 2026 in emilia romagna tutti i nomi

Il primo maggio 2026 a Bologna, presso Palazzo Re Enzo, si è svolta la cerimonia di consegna delle 88 “Stelle al merito del lavoro”. L'evento ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno ricevuto il riconoscimento per il loro impegno nel mondo del lavoro. La premiazione ha avuto luogo in una giornata dedicata ai lavoratori e alle loro responsabilità.

Bologna, 1 maggio 2026 – A Palazzo Re Enzo sono state consegnate le 88 “ Stelle al merito del lavoro ”. Una cerimonia nell’edificio ai piedi del Nettuno, che è dedicata ai lavoratori neo insigniti di tale onorificenza nel territorio regionale. Presente all’evento il prefetto Enrico Ricci, le autorità regionali, civili e militari. Le stelle vengono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a lavoratori che si sono particolarmente distinti per meriti di perizia, laboriosità, dedizione ed integrità personale nell’arco di almeno 25 anni. Dall’elenco degli 88, quasi uno su quattro viene da Bologna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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