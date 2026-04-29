Stelle al Merito del lavoro | ecco i nuovi Maestri della provincia di Chieti

Il presidente della Repubblica ha firmato un decreto che assegna la Stella al Merito del Lavoro a 21 persone dell'Abruzzo. Questo riconoscimento viene conferito a chi si è distinto nel corso della propria carriera professionale. La cerimonia riguarda lavoratrici e lavoratori della provincia di Chieti. La Stella al Merito del Lavoro è un'onorificenza che la Repubblica italiana assegna a chi ha raggiunto risultati significativi nel lavoro.

Con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono 21 le lavoratrici ed i lavoratori dell'Abruzzo insigniti della Stella al Merito del Lavoro, la prestigiosa onorificenza con cui la Repubblica italiana riconosce coloro che si sono distinti nel corso della loro vita professionale.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Stelle al Merito del Lavoro 2026, otto nuovi Maestri in provincia di AvellinoInsigniti della Stella al Merito del Lavoro per la provincia di Avellino otto nuovi Maestri del Lavoro. Stella al merito del lavoro. Brillano tre nuovi maestriCi sono anche tre cesenati tra gli undici cittadini della Provincia di Forlì-Cesena che il primo maggio a Bologna verranno decorati con la ‘stella al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stelle al merito del lavoro. Le nostre 4 eccellenze; Stella al Merito del Lavoro a 18 umbri: ecco chi sono. Cerimonia in prefettura il 1° maggio; Uib, quattro nuovi Maestri del lavoro premiati con la Stella al merito; La Valle d’Aosta ha quattro nuovi Maestri del lavoro. Stelle al merito del lavoro, 33 nuovi Maestri brescianiI lavoratori bresciani, venerdì 1° maggio, a Milano, riceveranno l'onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a quanti si sono distinti per perizia, laboriosità e condott ... quibrescia.it Stelle al merito del lavoro: cinque nuovi maestri alla Omr di RezzatoSi tratta di: Bruno Braga (Omr Holding), Marco Nicoli (Omr Rezzato), Gianni Bollani (Omr Rezzato), M’Hamed Touzani (Fmb, Pavone del Mella), Laura Baldracchi (Omr Rovereto). quibrescia.it Sono cinque i nuovi Maestri del Lavoro di Trieste che saranno insigniti venerdì 1° maggio alle 10 in Prefettura delle onorificenze “Stella al Merito del Lavoro”. - facebook.com facebook Chivu: "Diamo merito al Toro, hanno creduto, hanno trovato energie dopo il 2-0. Tutto sembrava sotto controllo, avevamo il pallino del gioco, il 2-0 doveva darci serenità e invece abbiamo sbagliato un passaggio in uscita. Il 2-1 lo subisci anche mentalmente. Q x.com