Stellantis torna in utile | I margini miglioreranno

Nel primo trimestre del 2026, la casa automobilistica torna a registrare un utile, con tutti i principali indicatori finanziari in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha comunicato che i margini sono migliorati e prevede ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi. La notizia arriva dopo un periodo di perdite e segnala una fase di ripresa nei risultati economici.

di Ottavia Firmani Stellantis ritorna alla redditività nel primo trimestre 2026 con un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari. L’utile netto migliora a 400 milioni di euro mentre i ricavi netti salgono del 6% e si attestano a 38,1 miliardi di euro. "Siamo soddisfatti dei risultati che evidenziano una crescita nei principali mercati a partire da Usa e Europa, con ordini in aumento. Andiamo avanti con realismo e disciplina" il commento dell’amministratore delegato, Antonio Filosa durante la call con gli analisti finanziari sui conti del primo trimestre. "Il contesto è sfidante in tutti i mercati, ma la strategia rimane invariata: cliente al centro e disciplina su capitale e costi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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